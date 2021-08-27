Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan yangın tepkisi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Buzlutepe köyü mevkisinde 11 gündür devam eden yangına gerekli müdahalenin yapılamadığını" söyledi.

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Twitter'dan #DersimYanıyorSesVer etiketiyle açıklama yapan Maçoğlu, bölgeye güvenlik nedeniyle girişlere izin verilmediğini kaydetti.

Tunceli Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, "kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde örtü yangınının başladığı ve Ovacık Kaymakamlığının izni olmaksızın alana girilmemesi gerektiği" bildirilmişti.

"Hava destekli söndürülmeli"

Yangın Buzlutepe Köyü'ne 1 kilometreye kadar yaklaştığını kaydeden Maçoğlu, "Bu topraklarda bir yangın var ve bu yangına müdahale etmek istediğimizde o bölgeye güvenlik nedeniyle giremeyeceğimiz bildirildi. Bu tür sarp alanlardaki yangınlar ancak hava destekli söndürülebilir. Yine de Orman müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızın denetiminde bu yangınlara müdahale edilebileceğini de biliyoruz." diye konuştu.

Yangının 5, 6 kilometrelik alana yayıldığını belirten Maçoğlu, "Bizlerin talebi şu, biz burada bir yangın var, o yangın alanında bütün canlıların yaşam hakkı yok oluyor, bitkiler yok oluyor, orman yok oluyor. En az 5-6 kilometrelik alanda bir yangın var ve bu yangına müdahale edilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

"Valilik iznine rağmen köye giremedik"

Tunceli Belediye Başkanı, Tuncali Valiliğinden izin çıkarılmasına rağmen köye giremediklerini anlattı: "Dün saat 2 civarında Buzlutepe'ye gitmek istediğimizi ancak ben belediye başkanı olduğumu söylememe rağmen o köye gidemeyeceğimize dair bir engelleme oldu. Valilikle yapılan görüşmeler sonrasında o köylere gidilebileceğini ancak yangın bölgesinde güvenlik açısından sakıncalı olduğu için oraya gidilemeyeceğine dair izin çıkarıldı. İzin çıkmasına rağmen köye giremedik. Ovacık kaymakamı bölgeye kendisi gelerek gerçekten de hiç kabul edilemez üslup ve tarzda üzerimize yürüdü."