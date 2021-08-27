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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'rezerv 109 milyar dolar' açıklamasına karşın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "IMF'den para almışız, getirmişiz koymuşuz. Gerçekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervi eksi 53 milyar 200 milyon dolar" şeklinde dile getirdiği iddialar Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarınca çürütüldü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervinin eksi 53 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ayağına dolandı.

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda, "Merkez Bankasının rezervi 109 milyar dolar oldu. 'Yakında 115 milyar dolar olacak' dedi devleti yöneten kişi. IMF'yi söyleyemiyor. '115 milyar dolar olacak' diyor. Bu kimin parası? Türkiye Cumhuriyeti'nin parası mı? Çin'in, Katar'ın Güney Kore'nin parası. Borç almışız. IMF'den para almışız, getirmişiz Merkez Bankasına koymuşuz. Başkasından almışız, kendi kasamıza koymuşuz. Bu para bizim paramız değil. Gerçekte Merkez Bankas’nın döviz rezervi eksi 53 milyar 200 milyon dolar" ifadelerini kullandı.

"IMF ile anlaşma yapılmadı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısa sürede Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Uluslararası Para Fonunun (IMF) 'özel çekme hakkı' ödemelerinin üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'ye IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında IMF'nin 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık 'özel çekme hakkı' tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı kaydedildi.

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