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Ali Koç'tan TFF'ye: 250 milyon lira çerez parası

Ali Koç'tan TFF'ye: 250 milyon lira çerez parası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA AVrupa Ligi kura çekiminden sonra önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün, TFF'ye açtığı 250 milyon TL değerindeki tazminat davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF'ye açtıkları tazminat davasına ilişkin konuşan Koç, "Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"Başka davalar da olacak"
"250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç. Sadece bir sezon Avrupa kupalarına gitmemekle kalmadık. Elimizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldık. Şampiyonluk şansımızı olumsuz etkileyecek transferler yapmak zorunda kaldık. Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda. Bunun üstüne koyacağımız başka davalar da olacak. Bu sürecin en kısa zamanda sonuca varılmasını istiyoruz."

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