Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi doğrulamıştı! Türkiye'nin Taliban'a şartı ortaya çıktı!

Bugün basında yer alan Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'ye teklif götürdüğü iddialarını Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrulamıştı. Türk yetkililer bu teklifin kabul edilmesi için Taliban'a şart koşulduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, Taliban'ın Kabil havalimanının işletilmesi yönünde Türkiye'ye sunduğu teklifi değerlendirdi. Yetkililer, teklifin kabul edilmesi durumunda havalimanında güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.

NATO güçleri Afganistan’dan çekilirken kontrolü ele geçiren Taliban, Türkiye’den Kabil’deki havalimanının işletmesindeki teknik detaylar için yardım istedi.

Türk yetkili, dün Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı çevresinde meydana gelen peş peşe patlamaların, Taliban’ın havalimanında güvenliğin sağlanacağına ve işletmeye yardım edecek Türk operasyon personelini korunabileceğine ilişkin şüphe doğurduğunu söyledi.

Yetkili “Operasyon teknik olarak Türkiye tarafından yapılabilir ancak talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması” dedi.

İsmi verilmeyen yetkili, “İşletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız. Güvenlik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir” dedi.

Yetkili, “Güvenliğin Taliban tarafından sağlandığı bir atmosferde Türkiye’nin havalimanı işletmesini üstlenmesi taraftarı değiliz. Dün yaşanan saldırılar da bunun doğru olduğunu gösterdi” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taliban'ın havalimanı işletmesi konusunda teklifte bulunduğunu açıklamıştı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an her türlü ölüm vs. mümkün. Dünkü olayda 72 kişinin ölmesi…

Orada eğer bizim adımız geçerse, kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti işletiyor, buna rağmen 72 kişi öldü, buna biz bulaşırsak bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi sivil vatandaşımızı önce İslamabad’a, oradan da ülkemize getiriyoruz.

Şu anda uçak seferlerinin başlaması vs. bunlarla ilgili acelemiz yok. Orada sükunet hâkim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil vs.. bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah orası da selamete çıksın. Biz de adamlarımızı atalım."