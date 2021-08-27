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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı EURO 2020'de yer almayan 3 isim var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı EURO 2020'de yer almayan 3 isim var

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

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A Milli Takımımızın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu.

İngiltere için Türkiye'nin kırmızı listede olması ve Premier Lig yönetiminin oyuncularımıza izin vermemesine karşın İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

EURO 2020 kadrosunda yer almayan Efecan Karaca, Salih Uçan ve Halil Akbunar aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosu 

İşte Milli Takım kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defanslar: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke), Umut Meraş (Le Havre)

Orta Sahalar: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş)

Hücümcular: Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Brentford)

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