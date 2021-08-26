Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor!

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.