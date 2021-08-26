Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor!
Survivor yarışmasında kendini gösteren A Milli Futbolcu Aycan Yanaç, şimdi de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na mı transfer oluyor? İşte sıcak gelişmeler...
Alı Koç açıkladı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu. Fenerbahçe'nin kadın futbol takımına ilk yıldız olarak Survivor yarışmasından da tanınan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Aycan Yanaç'ı katacağı iddia edildi. Sosyal medyada Aycan Yanaç TT oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya Survivor Aycan'ı konuştu
Sarı lacivertli ekibin resmi duyurusunun ardından Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç, sosyal medyada TT oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, 'Zamanı geldi Come to Fenerbahçe Aycan Yanaç', 'Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kurulmuş. Aycan Yanaç sahne senin kral' şeklinde yorumlarla Aycan'ın yeni kurulan takıma transfer edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.