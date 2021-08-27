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Rusya dördüncü koronavirüs aşısını tescilledi: EpiVakKorona-N

Rusya dördüncü koronavirüs aşısını tescilledi: EpiVakKorona-N

RUSYA'da koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşı 'EpiVakKorona-N'nın tescillendiği açıklandı.

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Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Klinik deneyler 19 Temmuz'da başladı
COVID-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı açıklanmıştı.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus COVID-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.

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