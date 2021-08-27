Ali Koç'tan Avrupa Ligi ve transfer açıklaması: Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kurasıyla ilgili olarak, "Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum. Memnunum çektiğimiz kuradan." dedi. Koç, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve yeni transferleri UEFA listesine kaydedebilmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankurt ve Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta şanslarını değerlendiren Ali Koç, iyi bir kura çektiklerini vurgulayarak, "Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum. Çektiğimiz kuradan Memnunum. Ülke olarak acil puanlara ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı kaybettikten sonra seneye 4 takım ile Avrupa'ya gitme riskimiz var. Bu da Türk futbolu için facia bir durum olur. Dolayısıyla dün Beşiktaş, nispeten iyi bir kura çekti. Biz, iyi bir kura çektik. Galatasaray'ın bize göre bir seviye daha zor gibi gözüküyor. Öyle ya da böyle puanları toplamak zorundayız. Sıralamada geri düşüyoruz ama fark kapanmayacak seviyede değil. 1-2 takım üst üste puanları topladığı zaman arayı kapatmak mümkün. Hepimiz omuz omuza verip birbirimizi desteklemeliyiz" diye konuştu.

"Transferde hocamızın verdiği net isimler var"

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve yeni transferleri UEFA listesine kaydedebilmek için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Koç, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En büyük engel, Finansal Fair-Play. Sattığın kadar alabiliyorsun. Avrupa'da olmadığımız için satışlar ne yazık ki hesaplamaya girmiyor. 2019'dan bu yana hesaplamalar başlıyor. Onun için kiralama ya da bonservissiz oyuncular üzerine odaklandık. Hocamızın verdiği net isimler var. Görüşmeler de devam ediyor. Bunları, kurallara uyarak 2 Eylül'e yetiştirip listeye kaydettirmek" ifadelerini kullandı.

"Gençler başardıkça takım içerisindeki hava da değişiyor"

Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi genç oyuncuların çok iyi performans sergilediğinin altını çizen Ali Koç, bu konuda Vitor Pereira'nın teşekkürü hak ettiğini vurguladı. Takımdaki önemli oyuncularının sakatlandığı dönemde genç oyuncuların sorumluluk aldığını söyleyen başkan Koç, "Gençlere gelince tahmin edeceğiniz gibi çok mutlu ve umutluyuz. Gençler başardıkça takım içerisindeki hava da değişiyor. Gazetelerde gol sevinçlerinde abileriyle birlikte görüntüleri var. Burada Vitor Pereira'ya şapka çıkarmak lazım. Çünkü onun ruhunda bu var. Geçen döneminde de altyapıyla çok ilgilendirmiş. Asistanlarını maçlara yollarmış. Yıllarca Porto'nun altyapısında çalıştı. Bu onun genlerinde var ve cesaretli de bir teknik adam. Sakatsız geçen bir kamptan sonra 6 oyuncumuz sakatlandı. Bu da bir fırsat yarattı, bu gençler çıktı, öz güven kazandı. Daha da çok süre alacaklarmış gibi gözüküyor. Altyapı çalışmalarımız meyvesini vermeye başlayacak. Tahir hocayı da tebrik ediyorum, çok güzel çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

"En büyük hayalim Fenerbahçe akademisini kurmak"

Kulüp olarak genç oyuncuları yetiştirmek durumunda olduklarını ve bunun için Fenerbahçe Akademisi'ni hayata geçirmek istediklerini belirten Ali Koç, "En büyük hayalim, başvurduğumuz arazi bize tahsis edilir ise Avrupa'nın bize gıpta ile bakacağı bir Fenerbahçe akademisi kurmak. Bunun için finansmanımız hazır. Sadece devletimizin önümüzü açmasını bekliyoruz. Fenerbahçe kendi alın teriyle stadını yaptı. Türkiye, tesisleşme konusunda Avrupa'nın ötesinde ama sadece bununla olmuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 4 senede yaptığı stat nasıl örnek olduysa bu arazi bize tahsis edilirse yapacağımız akademi herkese örnek olacak. Bizim gençleri yetiştirmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

"TFF'ye açtığımız dava daha başlangıç"

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı davanın ilk duruşmasını beklediklerini söyleyen başkan Ali Koç, sadece uğradıkları zararlar için başvuru yaptıklarını vurgulayarak, "Davalar sonuçlandı, biz kumpas davasının bitmesini bekliyorduk. 250 milyon liralık bir dava açtık ve bu bizim kaybımız için hiçbir şey. Çerez parası. Bizim itibarımız zedelendi. Avrupa kupalarından faydalanamadık. Elimizdeki oyuncuları satmak durumunda kaldık. 1 milyar dolar borsa değerimiz düştü. Batıda olsaydık bunları da tazmin etmek mümkün. Biz, zararlar için başvurduk. Bu daha başlangıç. Türk mahkemelerinde bu konu adaletli bir şekilde çözülecektir. Fenerbahçe'nin artık çok ağır bir kumpasa maruz kaldığı, masumiyet karinesinin yerle bir edildiği bir dönemde bize yapılanların bir bedeli olmalı. Taraftarlar bazen soruyor, niye bu kadar düşük bir bedel diye. Bu daha başlangıç. Ayrıca bunun üstüne koyacağımız başka davalar olacak. Gönül ister ki bu sürecin uzamadan en kısa sürede sonuca varılması. Fenerbahçe bunu hak ediyor. Fenerbahçe'nin duruşu, Türkiye Cumhuriyeti'ne de bir katkı sağladı. Bu mevcut federasyonla alakalı bir durum değil. En büyük tanıdığımız mevcut federasyon başkanı olacak, kabul eder ya da etmez. Orasını bilemem. Çünkü o da o dönem bunun mücadelesini vermişti. Heyecanla duruşma gününü bekliyoruz" dedi.