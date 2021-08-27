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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te cami açılışına katıldı

Bosna Hersek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışında konuştu..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bosna Hersek'te restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katılan Erdoğan şunları söyledi:

Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

Çocukların ellerinden tutup camilere getirmeliyiz. Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın burlardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

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