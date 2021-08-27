MNG kargoya siber saldırı! Müşterilerin tüm bilgileri çalındı!

Kargo şirketlerinden MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını bildirdi.

Abone ol

Ülkemizde geniş bir nakliyat ağına sahip olan MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin ele geçirilmesi sonucunda siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunan şirket, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini açıkladı.

Kişi sayısı belli değil

15 Ağustos'ta başlayan sızıntıyı 23 Ağustos'ta tespit edebilen şirket, bu durumdan etkilenen kişi sayısının belirsiz olduğunu belirtirken, sistemden kaynaklı bir açık olmadığını, sızıntıya yol açan durumun kurumsal müşteri hesaplarının ele geçirmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Sistemden kaynaklı açıklık yok

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, "ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü" belirtildi.