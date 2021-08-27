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Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!

Çocuklarımızı taşımaya taliplerdi! İBB'ye başvurdular 5 kişinin uyuşturucu testi pozitif!

Okul servislerinin de içinde olduğu şoför adaylarının İBB taramasında 5 bin kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

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İBB, aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin ‘pozitif’ çıktığını açıkladı.

UKOME Ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım İstanbul'da; 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyledi. Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtildi.

Verilen bu bilgilerin ardından İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım, “Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı.” dedi. Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.

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