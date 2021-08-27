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Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi

Olay yeri Bursa! Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi

BURSA’da görüşmek için gittiği cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu maddesi sattığı iddia edilen avukat A.A. (32) hakkında 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avukat A.A.'nın, pandemi sürecinde görüş odalarına tedbir amacıyla yapılan cam paravanları kırıp mahkumlara gramlık küçük paketlerle uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

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Bursa H Tipi Cezaevi’nde, pandemi sürecinde virüsün yayılmasını engellemek için görüş odalarına yapılan cam paravanların sürekli olarak kırılmasından şüphelenen infaz koruma memurları, görüşmek için cezaevine gelen avukatları ve konuştukları müvekkillerini takibe aldı. İddiaya göre, Bursa Barosu avukatlarından A.A.’nın sürekli olarak cezaevine geldiği ve mahkumlarla kısa süreli görüşmeler yaparak ayrıldığı dikkat çekti. İnfaz koruma memurları, Avukat A.A.'nın görüştüğü tutukluların koğuşlarında yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Başsavcılık itirazıyla tutuklandı

Gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan, A.A., bu kez tutuklanarak cezaevine kondu. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan avukat, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra, hakim kararıyla tahliye edildi. Hakkında, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Uyuşturucu temin etmek’ suçundan 10 ile 18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan A.A., cezaevi girişinde sadece X-Ray cihazından geçirildiği ancak avukatlık statüsü nedeniyle üzerinin detaylı aranmadığı, uyuşturucu maddeleri cezaevine rahatlıkla sokarak cam paravanlardan mahkumlara gramlık küçük paketlerle satmakla suçlanıyor. 

Avukat A.A.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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