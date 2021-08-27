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Finlandiya basını yazdı: Fenerbahçe HJK'yi ezdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Finlandiya basını yazdı: Fenerbahçe HJK'yi ezdi

Finlandiya basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kalmasına geniş yer ayırdı.

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Finlandiya'nın önde gelen gazetesi Iltralethi, "Fenerbahçe HJK'yi ezdi, Helsinki maçın başında çöktü.'' başlığıyla paylaştığı haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerlerken, Helsinki'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğini belirtti.

Helsing Sanomat gazetesi haberde "Milyonluk futbolcular değerlerini gösteriyor, HJK'nin Avrupa'da gidecek yolu çok" ifadelerini kullanırken, Helsinki'nin Fenerbahçe'yi elemesinin bir hayal olarak kaldığı kaydedildi. Haberde Fin takımı ile Türk takımı arasında milyon dolarlık fark olduğu dikkat çekilirken, Helsinki takımının Avrupa'da aşması gereken çok yol olduğu vurgulandı.

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