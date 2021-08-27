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Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonu duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

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