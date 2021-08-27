Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğretmenlerin kaçı aşı oldu? Toplumun geneline göre fark büyük!

Okulların açılmasına az bir süre kalmışken gözler okullardaki çalışanlarda. Öğretmenlerin ne kadarının aşı olduğu Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı. Toplumun yüzde 58'i aşısını olmuşken öğretmenlerde bu rakam ise çok daha fazla!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenler arasındaki aşı olan öğretmen sayısını açıkladı Koca'nın açıkladığı rakamlara göre öğretmenler arasındaki aşılama halkın genelindeki aşılama yüzdesinden çok daha fazla. Koca sosyal medya paylaşımında şöyle duyurdu:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"