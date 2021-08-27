BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 9,86
ALTIN 483,96
HABER /  SAĞLIK
ADV Evinizin Yeni İnterneti Şok Net!
ADV Okul İhtiyaçları Şok Ucuz !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğretmenlerin kaçı aşı oldu? Toplumun geneline göre fark büyük!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Öğretmenlerin kaçı aşı oldu? Toplumun geneline göre fark büyük!

Okulların açılmasına az bir süre kalmışken gözler okullardaki çalışanlarda. Öğretmenlerin ne kadarının aşı olduğu Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı. Toplumun yüzde 58'i aşısını olmuşken öğretmenlerde bu rakam ise çok daha fazla!

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenler arasındaki aşı olan öğretmen sayısını açıkladı Koca'nın açıkladığı rakamlara göre öğretmenler arasındaki aşılama halkın genelindeki aşılama yüzdesinden çok daha fazla. Koca sosyal medya paylaşımında şöyle duyurdu:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Sakarya'da cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Bursa'da mide bulandıran iddia! 6 yaşındaki çocuk babası tarafından istismar ediliyor
Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi
Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 0,7 artışla 100,8'e yükseldi
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar
Osmaniye'de yaşandı! Doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında karar
Başkan Yılmaz'dan ilginç lüks makam aracı savunması: Şahin alacak değiliz ya..
Başkan Yılmaz'dan ilginç lüks makam aracı savunması: Şahin alacak değiliz ya..
Trabzon'da gidişat vahim! koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
Trabzon'da gidişat vahim! koronavirüs yoğun bakım hastası yüzde bin 50 arttı
AK Parti'den Kabil saldırısı açıklaması
AK Parti'den Kabil saldırısı açıklaması
Fransa Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye çevirdi!
Fransa Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye çevirdi!
İslam İşbirliği Teşkilatı Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadı