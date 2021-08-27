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Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öğrendi sonrası korkunç

Adana’da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu.

Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti.

"Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı"

Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin’deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.'nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm” dediği öne sürüldü.

Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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