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Ümit Özdağ fotoğrafını paylaştı Afgan genç marketinin ismini değiştirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümit Özdağ fotoğrafını paylaştı Afgan genç marketinin ismini değiştirdi

Kırşehir'de sosyal medyada iş yerinin fotoğrafını Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ paylaşınca Afgan genç, marketinin ismini 'Armağan' olarak değiştirdi.

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Kırşehir'de sosyal medyada iş yerinin fotoğrafı paylaşılan Afgan genç, marketinin ismini değiştirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadesini kullandı.

Paylaşımında Afgan genci hedef gösterdiğini savunan birçok kişi, Özdağ'a tepki gösterdi.

"Afgan" olan marketin ismini "Armağan" olarak değiştirdi

Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı. Birkaç gün iş yerini açmayan M.S, "Afgan" olan marketinin ismini de "Armağan" olarak değiştirerek, tabelalarını yeniledi.

3 ay önce açmış

AA muhabirine konuşan M.S, yaklaşık 3 ay önce açtığı marketin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Afganistan'da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirten M.S, Kırşehir'i sevdiğini söyledi.

Kendisine ya da marketine karşı bir tepki olmadığını ancak tedbiren iş yerinin ismini değiştirdiğini anlatan M.S, elinden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğini anlattı.

Ümit Özdağ: Sorumluluk kabul etmem

Market ve sahibinin hedef gösterildiği paylaşıma, "Kırşehir merkezde Afgan Market. Sahibi Afganistanlı bir genç" notunu düştü. Paylaşımı tepki çeken Özdağ, sığınmacılara yönelik saldırı olursa sorumluluk kabul etmediğini açıkladı:

"Kırşehir'de bu markete yönelik -Allah korusun- bir eylem olursa sorumlusu sığınmacıların ülkelerine dönmesini isteyenler değil, bu politikayı sabote etmek isteyen emperyalizmin temsilcileridir. Sığınmacılar ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak dönecekler."

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