Ahmet Davutoğlu: Seçimlerde büyük sürpriz olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak" iddiasında bulundu

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari ziyareti sırasında 'Hakan Taş ile Hakkari Gündem' programına konuk oldu.

Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, konuşmasında "Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak. Yandaş anketçiler de şaşıracak, anketi para kazanma aracı olarak görenler de şaşıracak" dedi.

Yandaş anketlerin gerçekleri göstermediğini aktaran Davutoğlu, "Ben anketlere bakmam. Nereye bakarım biliyor musunuz? Dün Yüksekova'daydık, bugün Şemdinli'de dolaştım. Halk bana yüzünü çevirseydi, muhabbet göstermeseydi anketler beni yüzde 50 de gösterseydi benim için bir değeri olmazdı" dedi.

Öte yandan işsizlik sorununa da değinen Davutoğlu, "Gençler işsiz. Vaadimiz şudur, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Hakkari'nin gençleri iş bulacak" diye konuştu.