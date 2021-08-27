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Vergi borcunu hala yapılandırmayanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı süre uzatıldı!

Vergi borcunu hala yapılandırmayanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı süre uzatıldı!

Vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezalarını yapılandırma süresi ve ilk taksit uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İlk taksit 1 Aralık'ta

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu.

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