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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK sözü: Herkesi görevine iade edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK’larla işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" dedi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ’cü militanları temizlemek amacıyla çıkarılan KHK’larla ilgili CHP'nin tepkisi sürüyor.

Genel Başkan Yardımcıları ve danışmanlarının KHK’lılara verdiği teminatlardan sonra CHP, en üst perdeden KHK'lılara işlerine döndürme sözü verdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

KHK’lılara söz verdi

Kılıçdaroğlu, “Kim olursa olsun bize oy verir veya vermez, mesleği, bulunduğu konumu ne olursa olsun haksızlığa uğradıysa o haksızlığın karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman biz siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz” dedi. Konuyu KHK’lılara getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sözüm söz bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın.”

Kurmayları da söylemişti

Daha önce KHK’lılarla buluşan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Parti Meclisi üyesi Yüksel Taşkın kamudan ihraç edilenlerin görevine iade edileceğini söylemişti. Son olarak da Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sezgin Tanrıkulu, aynı konuyu gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara verdiği söz ‘genel başkan yardımcıları ve danışmanları aracılığıyla nabız yokladı’ yorumlarına neden oldu.

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