UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'i deviren Galatasaray gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i üç topunun direkten döndüğü mücadelede 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti.Abone ol
59' GOOLLL! Simon Piesinger yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray maçta öne geçti! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış'ın ceza alanına ortasını Piesinger'in uzaklaştırmak istediği top Lauenborg'a çarparak ağlara gitti.
48' GOOLLL! Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile aradığı golü buldu! Babel soldan ceza alanına giren Aanholt'un önüne bıraktı onun sert şutunda skora denge geldi.
11' GOL! Marvin Egho, Randers'i öne geçiren golü attı! Sağ kanattan gelişen Randers atağında Kehinde'nin ceza alanına ortasında Egho'nun kafa vuruşu ağlara gitti.