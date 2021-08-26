ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Taliban'dan izin aldık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 31 Ağustos sonrası da Afganistan'dan tahliyelere devam edeceklerini söylerken Blackwater'in kurucusu Erik Prince ise Afganistan'dan ayrılmak isteyenleri 6 bin 500 dolar karşılığında ülkeden kaçırabileceğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapılan görüşmeler kapsamında Taliban'ın 31 Ağustos sonrasında da ülkeden ayrılmak isteyen yabancılara ve Afganlara izin vereceği yönünde söz verdiğini, Taliban'ın bu sözü tutmasını sağlamanın da ABD'nin ve müttefiklerinin görevi olduğunu açıkladı.

Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, tahliye çalışmalarının daha hızlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi:

"Sadece ABD bu kadar büyük ölçekte ve böyle karmaşık bir misyonu organize edip uygulamaya koyabilirdi. Taliban, hem kamuoyuna açık şekilde hem de görüşmeler esnasında Amerikalıların, üçüncü ülke vatandaşlarının ve Afganların 31 Ağustos sonrası da havalimanına gelişi için güvenli geçiş sağlayacağı konusunda açıklamalar yaptı."

Blinken, ABD'nin 31 Ağustos sonrasındaki her gün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yardım edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkede hala yaklaşık 1500 Amerikan vatandaşının çeşitli sebeplerle kalmış olabileceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin bu kişileri takip etmek için büyük çaba harcadığını söyledi.