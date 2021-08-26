ABD'li pilotların Afganistan itirafları: Katliamlar yaptık

Afganistan'da 20 yıl kalan ABD, mobil cezaevleri ve sivil katliamlarla tartışılmaya devam ediyor. Operasyonlara katılan Amerikalı pilot ve drone operatörlerinin itirafları sivil katliamları bir kez daha gözler önüne serdi.

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ABD'nin Afganistan'ı işgal ettiği 2001'den bu yana cevabı en çok aranan soru, "ABD, Afganistan'a ne getirdi?" oldu. Çünkü ABD askerlerinin terörle mücadele adına yürüttükleri operasyonların çoğu sivil katliamlarla sonuçlandı. Bu katliamlar, operasyonlara katılan bazı Amerikan askerleri tarafından da itiraf edildi.

İtirafa konu olan operasyonlardan bazıları 2019 yılında gerçekleşti. Operasyonlarda görev alan drone operatörlerinin silahsız insanları nasıl öldürdüğünün görüntüleri ve itirafları da var.

"Öldürmek için öldürmek"

İki pilot ve operatörün itirafının yer aldığı ilk görüntüde, "Drone saldırıları cezalandırıcıydı. Öldürmek için öldürmek" ifadeleri dikkat çekiyor. Bir diğer itirafçı ise "Yaptıklarımızla bir fark oluşturmadığımız açıktı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"İki masum insanı öldürdük"

Başka bir itirafta da genç bir Afgan ailesinin kazara öldürülmesinin travmatik sonuçları anlatıldı. Eski pilotun itirafında, "İki masum insanı öldürdük. Ne yazık ki motosikletleriyle hedefimizle aynı kavşağa girdiler" ifadesini kullandı.