Koronavirüsün risklerinin aşıdan kaynaklı herhangi bir riskten çok daha ağır bastığı belirtildi

İsrail'de aşının yan etkileri ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri üzerine yapılan en kapsamlı araştırma New England Journal of Medicine'de yayımlandı. 2 milyona yakın kişiyi kapsayan çalışmada enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan herhangi bir riskten çok daha ağır bastığı belirtildi.

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İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve aşının etkilerine ilişkin 2 milyon kişi üzerinde yapılan en büyük çalışma yayımlandı.

Ülkede kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının baz alınarak yapılan çalışmada aşının kalp iltihabı, şişmiş lenf düğümleri ve zona riskini az miktarda artırdığı belirtilirken Kovid-19'un ise kalp iltihabı riskini daha da artırdığı ayrıca kan pıhtılaşması, kalp krizi ve diğer ölümcül rahatsızlıkların riskini artırdığı aktarıldı.

Aynı popülasyonda aynı zamanda aşılama risklerini enfeksiyona karşı kafa kafaya karşılaştıran ilk büyük çalışmada araştırmacılar, enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan risklerden çok daha ağır bastığını belirtti.

"Aşının yan etkileri yüksek risk taşımıyor"

New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma ile yazılan raporda Tel Aviv'deki Clalit Araştırma Enstitüsünden Dr. Ran Balicer ve meslektaşları, "Ülke çapında bir toplu aşılama ortamında yapılan bu çalışmada Pfizer-BioNTech aşısının incelenen yan etkilerin çoğu için yüksek bir riskle ilişkili değildi" dedi.