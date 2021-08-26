BIST 1.447
DOLAR 8,39
EURO 9,89
ALTIN 483,86
HABER /  EKONOMİ

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Can Yücel kimdir?

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik! Can Yücel kimdir?

Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel, Bankanın Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Abone ol

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Can Yücel kimdir?

1978 yılında Ankara'da doğan Can Yücel, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

1999'da Banka'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016'da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu.

Can Yücel, 30 Ocak 2020'de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB açıkladı: Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Naci Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
Naci Bostancı: Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
Tunceli Hozat yanıyor! 18 Ağustos'ta başladı 9 gündür sürüyor
Tunceli Hozat yanıyor! 18 Ağustos'ta başladı 9 gündür sürüyor
AYM'den cuntacı generallere şok! İnfaz durdurma talebine ret kararı
AYM'den cuntacı generallere şok! İnfaz durdurma talebine ret kararı
UEFA Başkanı Ceferin: 2023'te İstanbul'da unutulmaz bir final olacak
UEFA Başkanı Ceferin: 2023'te İstanbul'da unutulmaz bir final olacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması
Halka aşı baskısı yapan Macron'un aşı tarihleri çelişkisine tepki yağdı
Halka aşı baskısı yapan Macron'un aşı tarihleri çelişkisine tepki yağdı
Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Toplantıdan karar çıktı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Toplantıdan karar çıktı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı