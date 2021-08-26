Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden PKK/YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Abone ol

Mersin’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG'yi övücü, yükseltici ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler tespit edildi.

Emniyetteki sorguları sürüyor

İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.