İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu: AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin emsalsiz bir iktidar başarısı gösterdiğini söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

"AK Parti'dekiler hasmımız değil rakibimiz"

İstanbul Gündemi'nin haberine göre, 14 Ağustos'taki toplantıda "AK Parti’deki arkadaşlarımız bizim hasmımız değildir. Hem kardeşleriz hem de rakibiz" diyen Ağıralioğlu AK Parti'nin takdir edilmesi gereken bir başarı gösterdiğini ifade etti.

"Emsaline az rastlanır bir başarı"

Ağıralioğlu, konuşmasında "Uzun bir zaman AK Parti Türk siyasetinde Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 18 yıldır iktidarda kalmak aralıksız iktidar olmak ve hükümet etmek daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır" dedi.