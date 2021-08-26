İngiliz medyası hükümete çağrı yaptı: Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarın

İngiltere, Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını yeniden değerlendirmeye alırken, İngiliz medyasından Türkiye'ye destek geldi.

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Daily Mail gazetesi, Türkiye'ye tatile gidip gelenlerin 11 gece karantinaya girdiğini ve otellere ortalama 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, oysa Türkiye'den gelenlerde Kovid testi pozitif çıkanların yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düştüğüne işaret etti. Gazete, bu oranın 'kehribar liste'deki İspanya ile aynı olduğunu vurguladı.

Kehribarı hak ediyor

Independent gazetesi de, Türkiye'de 7 günlük vaka sayısının 100 binde 232, İngiltere'de 464 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de yetişkinlerin yarıdan fazlasının tam aşılandığına, AB'nin de Türkiye'de verilen aşı sertifikalarını kabul ettiğine işaret edildi. Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles'ın, "Türkiye, kehribar listede olmayı çok hak ediyor. İngiliz vatandaşlarının çoğu, Türkiye'de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissediyor" sözlerine yer verildi.

'Çıkarılması yüksek bir ihtimal''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin kırmızı liste kararına tepki gösterdi: "Verileri onların sistemine girmediğimiz için kırmızı listeye alanlar pek çok ülkede bunu uygulamıyor. Bize gelen bilgilere göre kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek."

Ailemin her ferdi aşısını yaptırdı

Bakan Koca, "kendisi ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı" açıklamasıyla yalanladı.