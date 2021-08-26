Cumhurbaşkanı Erdoğan şahlanış dedi Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahlanma sözlerine elektrik faturası tepkisi verdi. "Millet elektrik faturasını düşünüyor" diyen Kılıçdaroğlu Saray diyerek masrafları işaret etti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasında "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Erdoğan "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur!

Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!"