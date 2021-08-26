BIST 1.460
DOLAR 8,36
EURO 9,87
ALTIN 481,01
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahlanış dedi Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahlanış dedi Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahlanma sözlerine elektrik faturası tepkisi verdi. "Millet elektrik faturasını düşünüyor" diyen Kılıçdaroğlu Saray diyerek masrafları işaret etti.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasında  "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Erdoğan "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur!

Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!"

ÖNCEKİ HABERLER
Erken seçim olacak mı? AK Partili Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi
Erken seçim olacak mı? AK Partili Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Hamsi ve istavrit avında bu yıl bolluk bekleniyor
Hamsi ve istavrit avında bu yıl bolluk bekleniyor
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı: Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı: Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek
Türkiye Afganistan'a döner mi? Ömer Çelik açıkladı: Afgan halkı isterse...
Türkiye Afganistan'a döner mi? Ömer Çelik açıkladı: Afgan halkı isterse...
Türkiye IMF'den borç mu alıyor? 6,3 milyon dolar ne için verilecek? Maliye Bakanlığı açıkladı
Türkiye IMF'den borç mu alıyor? 6,3 milyon dolar ne için verilecek? Maliye Bakanlığı açıkladı
Kırıkkale'de yaşandı! Karantinada olması gereken 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı
Kırıkkale'de yaşandı! Karantinada olması gereken 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı
Aşının yan etkisi mi kovid mi? 2 milyon kişi incelendi
Aşının yan etkisi mi kovid mi? 2 milyon kişi incelendi
İspanya açıklarındaki gemide korkunç olay! 2'si Türk 3 kişi öldü
İspanya açıklarındaki gemide korkunç olay! 2'si Türk 3 kişi öldü
İsrail televizyonunun iddiası! Üçüncü doz Kovid-19 aşısı hastalığı ağır geçirme riskini yüzde 97 azaltıyor
İsrail televizyonunun iddiası! Üçüncü doz Kovid-19 aşısı hastalığı ağır geçirme riskini yüzde 97 azaltıyor