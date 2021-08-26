Sağlık Bakanı Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı: Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek

Aşılama oranının düşük olduğu Şanlıurfa'nın kırmızı olan tek il olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Risk seviyesi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse karşı sık sık aşı çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Şanlıurfa'nın durumuna dikkat çekti.

Kentteki aşılama oranının düşük olduğunu vurgulayan Koca, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı Covid-19 verilerine göre 19 bin 970 kişinin testi daha pozitif çıktı, 217 kişi hayatı kaybetti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm yaptığı açıklamada "Yoğun bakımlar, hızla doluyor. Aşı hızı miktarında düşüş yaşanmasıyla birlikte hasta sayısında artış yaşanıyor. Şu an için kentimizde maalesef hasta sayısı artışı devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.