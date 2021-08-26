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Türkiye Afganistan'a döner mi? Ömer Çelik açıkladı: Afgan halkı isterse...

Türkiye Afganistan'a döner mi? Ömer Çelik açıkladı: Afgan halkı isterse...

Türk askerinin Afganistan'dan çekilecek olmasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afgan halkı istediği müddetçe yanlarında olunacağını açıkladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan Türk askerinin yurda döndüğünü belirterek, "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan silahlı kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir.  Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" dedi.

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