BIST 1.460
DOLAR 8,36
EURO 9,87
ALTIN 481,01
HABER /  SAĞLIK

Aşının yan etkisi mi kovid mi? 2 milyon kişi incelendi

Aşının yan etkisi mi kovid mi? 2 milyon kişi incelendi

Koronavirüsün yan etkileri ile aşının yan etkileri üzerine en kapsamlı araştırma yapıldı. Buna göre enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan herhangi bir riskten çok daha ağır basıyor.

Abone ol

İsrail'de, aşının yan etkileri ile koronavirüsün etkileri üzerine 2 milyon kişiyle yapılan en kapsamlı araştırma New England Journal of Medicine'de yayımlandı.

Ülkede kullanılan Pfizer-BioNTech baz alınarak yapılan çalışmada, aşının kalp iltihabı, şişmiş lenf düğümleri ve zona riskini az miktarda artırdığı belirtilirken, Covid-19’un ise, kalp iltihabı riskini daha da artırdığı ayrıca kan pıhtılaşması, kalp krizi ve diğer ölümcül rahatsızlıkların riskini artırdığı aktarıldı.

Çalışma, aynı popülasyonda aynı zamanda aşılama risklerini enfeksiyona karşı kafa kafaya karşılaştıran ilk büyük çalışma olurken, araştırmacılar, enfeksiyon risklerinin aşıdan kaynaklanan risklerden çok daha ağır bastığını belirtti.

‘Aşının yan etkileri yüksek risk taşımıyor'

New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma ile yazılan raporda Tel Aviv'deki Clalit Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ran Balicer ve meslektaşları, “Ülke çapında bir toplu aşılama ortamında yapılan bu çalışmada, Pfizer-BioNTech aşısı, incelenen yan etkilerin çoğu için yüksek bir riskle ilişkili değildi" dedi.

Araştırma ile ilgili konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesine başkanlık eden Stanford Üniversitesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Grace Lee, bulguların değerli bilgiler sağladığını söyledi.

Lee, "Messenger RNA (mRNA) aşıları miyokardit ile ilişkili olabilir, ancak aynı zamanda miyokardit, akut böbrek hasarı, aritmi ve tromboembolik hastalık vakalarını da önleyebilirler" derken, "Bu riskleri karşılaştırmanın anahtarı, bireysel bir kişi için SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskine bağlıdır ve bu risk yere ve zamana göre değişebilir” diye konuştu.

İlgili Haberler
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Artvin'de 10 yıl sonra eşini yeniden defnetti kemiklerini toplarken gözyaşlarına boğuldu
Foto Galeri Artvin'de 10 yıl sonra eşini yeniden defnetti kemiklerini toplarken gözyaşlarına boğuldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya açıklarındaki gemide korkunç olay! 2'si Türk 3 kişi öldü
İspanya açıklarındaki gemide korkunç olay! 2'si Türk 3 kişi öldü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İsrail televizyonunun iddiası! Üçüncü doz Kovid-19 aşısı hastalığı ağır geçirme riskini yüzde 97 azaltıyor
İsrail televizyonunun iddiası! Üçüncü doz Kovid-19 aşısı hastalığı ağır geçirme riskini yüzde 97 azaltıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık sordular: Başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Temel Bey'e sorun diye cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık sordular: Başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Temel Bey'e sorun diye cevap verdi
Şikayetler artınca böyle oldu! Yediemin otoparkları taksilerle doldu taştı
Şikayetler artınca böyle oldu! Yediemin otoparkları taksilerle doldu taştı
Afgan sapık yakalandı! Sosyal medyadan müstehcen yayın yapıyordu
Afgan sapık yakalandı! Sosyal medyadan müstehcen yayın yapıyordu
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekiminden çağrı
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekiminden çağrı
850 aile hekimi istifasını hazırladı! Yakında çalışacak hekim bulamayacağız
850 aile hekimi istifasını hazırladı! Yakında çalışacak hekim bulamayacağız
ABD'yi çıldırtacak an! 6 milyonluk Black Hawn artık Taliban'ın!
ABD'yi çıldırtacak an! 6 milyonluk Black Hawn artık Taliban'ın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz