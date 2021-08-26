Artvin'de 10 yıl sonra eşini yeniden defnetti kemiklerini toplarken gözyaşlarına boğuldu

“Eşimin kemiklerini toplayıp yeniden mezara koymak çok acı bir şey”

"Bu acı tarifsiz" diyen Coşkun, "Ben acımı unutmuştum yeniden yaşadım. Kimse yakınının mezarını taşımasın, bırakın sular altında kalsın. Bu devlet tarafından yapılan bir iş olduğu için insan dayanıyor, yoksa dayanılacak gibi bir şey değil" diye konuştu.