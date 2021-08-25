Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Dr. Murat Tad kurtarılamadı. İki doktorun ortak özelliği ise koronavirüs aşısı olmamalarıydı.Abone ol
Dr. İlhami Atılgan ile Dr. Murat Tad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde koronavirüs tedavisi görüyordu.
55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapıyordu.
49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.
İki doktorun ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı.