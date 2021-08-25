NFT olarak satışa çıkan kaya görseline 1.3 milyon dolar ödendi

Kripto para dünyasında NFT çılgınlığı devam ediyor. NFT olarak satışa çıkan bir kaya görseli 1.3 milyon dolara alıcı buldu.Abone ol
Türkçe karşılığı 'değiştirilemez' olan Non-fungible Token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji ile satışa çıkan birçok görsel milyon dolarlık satış rakamları elde ediyor.
2017'de başlayan ilk NFT projelerinden EtherRock kapsamında bir kaya görseli için 400 ETH'lik bir ödeme yapıldı. Bu da yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir rakama denk geliyor.
EtherRock projesi EtherRock projesi kapsamında Ethereum blok zinciri üzerinde üretilmiş toplam 100 adet görsel bulunuyor ve sınırlı sayıda bulunması da fiyatların artmasına sebep oluyor. EtherRock, 2017 yılından beri NFT piyasasında bulunuyor. Bu da onu ilk NFT platformlarından biri haline getiriyor. İlk EtherRock, 6 Ağustos'ta 15 ETH'ye yani 41 bin dolara satılmıştı. Fiyatlar yaklaşık 3 haftadır durmadan yukarıya çıkıyor.