NFT olarak satışa çıkan kaya görseline 1.3 milyon dolar ödendi

Kripto para dünyasında NFT çılgınlığı devam ediyor. NFT olarak satışa çıkan bir kaya görseli 1.3 milyon dolara alıcı buldu.

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Türkçe karşılığı 'değiştirilemez' olan Non-fungible Token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji ile satışa çıkan birçok görsel milyon dolarlık satış rakamları elde ediyor.

2017'de başlayan ilk NFT projelerinden EtherRock kapsamında bir kaya görseli için 400 ETH'lik bir ödeme yapıldı. Bu da yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir rakama denk geliyor.