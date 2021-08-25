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Pentagon'dan Afganistan mesajı: Sorumluluğumuz yok

Pentagon'dan Afganistan mesajı: Sorumluluğumuz yok

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasıyla ABD'nin Kabil Havalimanı için sorumluluğunun bulunmayacağını ifade etti.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Kabil Havalimanı'ndaki geleceklerine ilişkin açıklamada bulundu.

John Kirby'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

* Son birkaç gün ABD, askerlerin ve askeri ekipmanların Kabil Havalimanı'ndan çıkarılmasına öncelik verecek.

* ABD ihtiyaç halinde son güne kadar (31 Ağustos) insanları Kabil'den tahliyeye devam edecek. Pentagon, Kabil Havalimanı'nda ABD askerlerinin ayrılmasından sonra herhangi bir sorumluluklarının bulunmayacağını açıkladı.

Wıllıam Hank Taylor: Yaklaşık 88 bin kişi tahliye edildi

* Toplantıda yer alan ABD'li Tümgeneral William Hank Taylor, başkent Washington'a Afgan mültecileri taşıyan beş uçağın ulaştığını açıkladı. Taylor, 1200 kişinin biometrik incelemeden geçtiğini duyurdu.

* William Taylor, son 24 saatte Amerikan ve başkaca ülkelere ait 90 uçuşla 19 binden fazla kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini söylerken, toplam rakamın yaklaşık 88 bin olduğunu da sözlerine ekledi.

* ABD'li general, her 39 dakikada bir Kabil Havalimanı'ndan uçak kalktığını ifade ederken, havalimanında tahliye için 10 binden fazla kişinin beklediğini ifade etti.

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