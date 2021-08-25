BIST 1.452
DOLAR 8,38
EURO 9,85
ALTIN 481,53
HABER /  GÜNCEL

Rusya'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 açıklaması: Pek şansımız yok

Rusya'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 açıklaması: Pek şansımız yok

Karabağ zaferi sonrası dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları Rusya'da yine en çok konuşulanlar arasında. Savunma sanayii şirketlerinden Almaz-Antey'in tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2 ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Karabağ ve Suriye'de Bayraktar TB2 karşısında savunma sistemleri varlık gösteremeyen Rusya, Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor.

Dünya medyasının çatışma alanlarındaki başarısı sonrası, "Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"Pek şansımız yok"

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

"Silahlarını kullanmamalı"

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Bugün seçim olsa bu iş bitti artık
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Bugün seçim olsa bu iş bitti artık
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Meral Akşener afet bölgesi Bozkurt'ta: Borçlar silinsin ya da ötelensin teklifi
Meral Akşener afet bölgesi Bozkurt'ta: Borçlar silinsin ya da ötelensin teklifi
Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay! 'Doktorum' deyip seldezeleri...
Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay! 'Doktorum' deyip seldezeleri...
Ankara'da tarihi eser niteliğinde 2 bin 30 sikke ele geçirildi
Ankara'da tarihi eser niteliğinde 2 bin 30 sikke ele geçirildi
Bağcılar'da çocuğuna otomobil kullandırmıştı! O baba hakkında yasal işlem yapıldı
Bağcılar'da çocuğuna otomobil kullandırmıştı! O baba hakkında yasal işlem yapıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2024'e kadar bakıma giriyor! 508 milyonluk ihale
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2024'e kadar bakıma giriyor! 508 milyonluk ihale
Taliban'dan Afganistan'da yeni yasak! Dolar çıkışına izin yok
Taliban'dan Afganistan'da yeni yasak! Dolar çıkışına izin yok
Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı!
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı!