Türkiye'nin açıklaması sonrası Rusya'dan Kırım teklifi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna başkenti Kiev'de gerçekleşen Kırım zirvesinde, "Kırım Ukrayna'dır" demişti.

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Türkiye'den gelen Kırım açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk yetkililere ve aynı şekilde diğer ülkelere Kırım'la ilgili gerçek durumu daha fazla anlatma konusunda sabırlı olduğunu ifade etti.

Rus-Türk ilişkilerinin partnerlik ilişkileri olduğunu ve ticari-ekonomik ve yatırım işbirliğine dayalı gerçekçi ve sağlam bir temel üzerinde inşa edildiğini kaydeden Peskov, "Ancak bu, ilişkilerde önemli görüş ayrılıkları bulunmadığı anlamına gelmiyor. Önemli görüş ayrılıklarından biri de Kırım konusuyla ilgili. Türk meslektaşımızın bu tutumunu kabul etmiyoruz ve bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Kırım'daki durumu anlatmaya hazırız"

Tüm görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle Kırım'daki gerçek durumu anlatmaya hazır olduklarını belirten Peskov, birçok ülkenin Kırım konusunda içine düştüğü yanılsamaları netleştirmeye de hazır olduklarının altını çizdi.