Taliban'dan Afganistan'da yeni yasak! Dolar çıkışına izin yok

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı.

Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.