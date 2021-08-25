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Karabük'te işçinin feci ölümü! Üzerine ağırlık düştü

Karabük'te işçinin feci ölümü! Üzerine ağırlık düştü

KARABÜK'ten son gelen haber korkunç...Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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 Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş (22), iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzuntaş'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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