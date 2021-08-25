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Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı

HATAY'da yaşayan, gezmek için gittiği İstanbul’da kaybolduktan 3 gün sonra Ankara’daki bir parkta, vücudunda kırıklar, baygın bulunan Muhammet Uçar (22), tedavi gördüğü hastanede 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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MHP Samandağ İlçe Başkanı Hikmet Külahlı'nın Kapısuyu Mahallesi'nde oturan yeğeni Muhammet Uçar, vatani görevi öncesi 29 Temmuz’da İstanbul'a gezmeye gitti. Bindiği vapurda yakınlarını görüntülü arayan Uçar'a telefonunun kapanmasının ardından bir daha ulaşılamadı.

Yakınları, Uçar için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından alınan telefon sinyallerinde Kocaeli'de olduğu saptanan Uçar'ın yakınları, o bölgedeki arkadaşlarıyla iletişime geçti.

Arkadaşları, önce Uçar'ın yanlarına gelmediğini söyledi. Yakınlarının ısrarlı soruları üzerine arkadaşları, Muhammet Uçar’ın yanlarına uğradığını, 2 gün birlikte kaldıktan sonra otobüsle Hatay'a gittiğini söyledi.

Parkta baygın bulundu

Yakınlarının 3 gün boyunca ulaşamadığı Uçar, 1 Ağustos’ta Ankara'da AŞTİ otogarı yakınlarındaki bir parkta şuuru kapalı ve baygın bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Uçar, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uçar, bilinci yerine gelince doktorlara yakınlarının ismini verdi. Hastane yetkilileri, ailesiyle irtibata geçip, çocuklarının hastanede olduğunu bildirdi. Hastaneye giden Uçar'ın yakınları, tedavi sürecinde yanında oldu. İlk 2 gün tedaviye olumlu yanıt veren Uçar'ın, 3'üncü gününde durumu kötüye gidince tekrar yoğun bakıma alındı. Uçar, 23'üncü günde yaşam mücadelesini kaybetti.

"2 telefonu ve parasına ulaşamadık"

Uçar'ın dayısı Hikmet Külahlı, "Boğazda vapurdan aradı görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli'ne geldiğini gördük, arkadaşları 'gelmedi, görmedik' dediler. Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay'a otobüse bindirdiklerini söylediler. 3'üncü gün Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik, 5 TL vardı. Ağzında ve omzunda kırık vardı" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay’ın Samandağ ilçesine getirilen Uçar'ın cenazesi Kapısuyu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP il ve ilçe yöneticileri ve mahalleli katıldı.

Uçar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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