Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor gelecek yıl envanterde olacak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla 65 adet Derman 8X8 zırhlı lojistik destek aracı envantere katılacak.
Askeri projeler alanında şelter donatımı, taşıma, yükleme, bakım ve onarım araçları ile özel sistem gibi çözümlere imza atan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, 2016 yılında Derman markasıyla 8X8 zırhlı lojistik destek araçlarını geliştirmeye başladı.
Şirket, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Derman'ın ilk jenerasyon prototipini konteyner elleçleme, taşıma versiyonuyla sergiledi. Derman'ın tank taşıyıcı olarak tasarlanan ikinci jenerasyonunun prototipi de ilk kez tanıtıldı.
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, 2000 yılından bu yana sivil ve askeri ihtiyaçları karşıladıklarını, uzun yıllardır ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst yapılar konusunda çözüm partneri olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerine çok sayıda araç teslim ettiklerini söyledi.
Koluman olarak 2016 yılında kendi araçlarını geliştirmeye karar verdiklerini belirten Saltık, şöyle konuştu:
"Silahlı Kuvvetlerde özellikle lojistik destek hizmetleri için bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bir Ar-Ge faaliyetine başladık. Araç tekniği zaten aşina olduğumuz bir konu. Balistik teknoloji konusunda yurt dışından danışmanlardan destek aldık. 2019'a kadar süren bir çalışma oldu ve ilk prototipimiz ortaya çıktı. Bunu 2021'de yeni ürettiğimiz ikinci jenerasyon Derman aracımız izledi. İlk aracımızın kabini tek kapılıydı, yeni aracımızın kabini hem tek hem çift kapılı olabilecek. İlk aracımızda ithal çelik kullanıyorduk, bu aracımızda yerli çelik kullanmayı planladık. Her iki araç da NATO standartlarında korumaya sahip. Bu araçları ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik destek hizmetleri için programladık. İlk aracımız konteyner elleçleme aracı. Özellikle savaş bölgelerinde askerlerin zarara uğramadan birtakım kritik ürünleri taşıyıp geri getirmeleri için düşünülmüş bir araç. İkinci jenerasyon ürünümüz ise tank taşımaya yönelik bir araç. 70 tonluk tanklardan Altay tankına kadar taşıyabilecek kapasitede."