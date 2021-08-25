Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor gelecek yıl envanterde olacak

Koluman olarak 2016 yılında kendi araçlarını geliştirmeye karar verdiklerini belirten Saltık, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerde özellikle lojistik destek hizmetleri için bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bir Ar-Ge faaliyetine başladık. Araç tekniği zaten aşina olduğumuz bir konu. Balistik teknoloji konusunda yurt dışından danışmanlardan destek aldık. 2019'a kadar süren bir çalışma oldu ve ilk prototipimiz ortaya çıktı. Bunu 2021'de yeni ürettiğimiz ikinci jenerasyon Derman aracımız izledi. İlk aracımızın kabini tek kapılıydı, yeni aracımızın kabini hem tek hem çift kapılı olabilecek. İlk aracımızda ithal çelik kullanıyorduk, bu aracımızda yerli çelik kullanmayı planladık. Her iki araç da NATO standartlarında korumaya sahip. Bu araçları ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik destek hizmetleri için programladık. İlk aracımız konteyner elleçleme aracı. Özellikle savaş bölgelerinde askerlerin zarara uğramadan birtakım kritik ürünleri taşıyıp geri getirmeleri için düşünülmüş bir araç. İkinci jenerasyon ürünümüz ise tank taşımaya yönelik bir araç. 70 tonluk tanklardan Altay tankına kadar taşıyabilecek kapasitede."