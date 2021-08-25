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Taliban'dan kadınlara özel açıklama! Şimdilik evde kalın!

Taliban'dan kadınlara özel açıklama! Şimdilik evde kalın!

Taliban Afganistan'da yeni sistemin oturmadığını gerekçe göstererek kadınların şimdilik evde kalmalarını tavsiye etti.

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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Afganistan'da çalışan kadınların güvenliklerini sağlamak için uygun sistemler kurulana kadar evde kalmaları gerektiğini söyledi. “Güvenlik güçlerimiz kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil” diyen Mücahit, kadınların işten çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını söyledi. Ancak Afganistan’daki kadın hakları konusundaki endişeler büyüyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Afganistan'da çalışan kadınların güvenliklerini sağlamak için uygun sistemler kurulana kadar evde kalmaları gerektiğini söyledi. “Güvenlik güçlerimiz kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil” diyen Mücahit, kadınların işten çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını söyledi. Ancak Afganistan’daki kadın hakları konusundaki endişeler büyüyor.

2001'den önce Afganistan'ı yönetirken İslam hukukunun katı bir versiyonunu uygulayan Taliban, dokuz gün önce ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Birleşmiş Milletler (BM), özellikle kız çocuklarının ve kadınların  Taliban tarafından istismar edildiğine dair "güvenilir" raporların bulunduğunun altını çizdi. 

Kadın hakları kırmızı çizgi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kadın haklarının tüm uluslararası kurumlar için "temel bir kırmızı çizgi" olduğunu söyledi. Bu haftanın başında, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Bachelet, kadın hakları konusundaki endişelerini dile getirmenin yanı sıra, Taliban tarafından çocuk askerlerin işe alındığını ve yargısız infazlar hakkında raporlar aldığını da söyledi.

Daha sonra konsey, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamaya yönelik "sarsılmaz bağlılığını" teyit eden bir kararı onayladı. Ancak karar, birçok insan hakları grubunun çağrısının gerisinde kaldı ve Afganistan için özel bir BM müfettişi atanmasını önermedi.

Bununla birlikte, dün Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, başkent Kabil’de düzenlediği basın toplantısında Afgan kadınlarının durumuyla ilgili olarak, herhangi bir kısıtlamanın kısa ömürlü olacağını söyledi. 

Diğer taraftan, iktidara geldiklerinden bu yana Taliban, kadınlara ve kız çocuklarına birtakım haklar ve bir miktar konuşma özgürlüğü vaat ederek daha ölçülü bir imaj yaratmaya çalıştı.

Ancak, BBC'ye konuşan kadınlar, Mücahit'in iddiasına karşın çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli olduklarını söyledi. Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine söylendiğini belirtirken, bazı kadınlar da kendilerine  "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini aktardı. 

Askerlerimiz kadınlarla konuşmayı bilmiyor

Taliban sözcüsü, "Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranılacağı ve kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil. Tam güvenlik sağlanana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için” diye konuştu. Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

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