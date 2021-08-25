BIST 1.461
DOLAR 8,40
EURO 9,86
ALTIN 483,75
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB öğretmenlerin mesleki çalışma programı takvimini açıkladı

MEB öğretmenlerin mesleki çalışma programı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Abone ol

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Yazıda, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında mahallinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı kapsamında öğrencilerin öğrenme kayıplarına ilişkin alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Bu kapsamda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların desteği alınarak, "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek", "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" ve "Kovid-19 Salgın Sürecinin Önleyici Tedbirlerin Alınması" konularında tüm öğretmenler bilgilendirilecek.

"Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Destekleme Eğitimi" çerçevesinde Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilme, esnek düşünebilme ve uyum sağlamalarına yardımcı olma ile iyi oluş düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

"Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı Tanıtımı Eğitimi" kapsamında okulların açıldığı ilk 2 haftada öğrencilere uygulanacak olan psikoeğitim programının tanıtımı, nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri ve öğretmenlerin psikoeğitim programı uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.

"Kovid-19 Salgın Sürecinin Önleyici Tedbirlerin Alınması" konusu kapsamında da öğretmenlere, okulların açılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu önlemlere yönelik bilgilendirme yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da yayladaki pankartı görenler şaştı kaldı
Sakarya'da yayladaki pankartı görenler şaştı kaldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Lille, Zeki Çelik için istediği rakamı açıkladı
Lille, Zeki Çelik için istediği rakamı açıkladı
İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...
İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...
Sakarya'daki kafeteryada hesap kavgası çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı
Sakarya'daki kafeteryada hesap kavgası çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı
Kastamonu'da afet bölgesinde salgın hastalık arttı! Yasak kararı geldi
Kastamonu'da afet bölgesinde salgın hastalık arttı! Yasak kararı geldi
Alman vekiller Afgan göçü için Türkiye'de
Alman vekiller Afgan göçü için Türkiye'de
Denizlispor, Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari'yi transfer etti
Denizlispor, Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari'yi transfer etti
Erzurum'da evine giremedi sabırsızlığı sonu oldu! Meğer 4 gün önce...
Erzurum'da evine giremedi sabırsızlığı sonu oldu! Meğer 4 gün önce...
İsrail'de gidişat kötü! Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrail'de gidişat kötü! Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi