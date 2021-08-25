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İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...

İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

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Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.  İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu.

Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşanma aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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