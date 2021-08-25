Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ'ı Bursa'da satıldı! Özellikleri ve fiyatı dudak uçuklattı

Arabada ciddi bir emek var: "Bu araç benim çocukluk hayalimdi" diyen Yamanlar "Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu araç ortaya çıktı. Allah bana bugün bu arabayı almayı nasip etti. Özür dileyerek söylüyorum bu araca verdiğim para çok önemli değil çünkü bu arabada ciddi bir emek var. Tanju Akdoğan kardeşim bu araca bir buçuk yıldır emek veriyor ve gözü gibi bakıyor. Kendisiyle anlaşarak arabayı hanemize kazandırdık. Allah hayaliyle yatıp kalkan herkese hayallerine kavuşmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.