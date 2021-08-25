Sakarya'daki kafeteryada hesap kavgası çıktı: 3 yaralı, 4 gözaltı

Kafeteryada hesap meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralanırken, bölgeden geçen bir aracın bilinmeyen bir sebeple havaya ateş açması sonucunda ise 1 kişi vurularak yaralandı.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde cadde üzerindeki park alanında bulunan kafeteryada hesap üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, 53 yaşındaki F.K. ve 51 yaşındaki F.K. bıçaklanarak yaralandı.

Havaya ateş açıldı

Olay sırasında bölgeden geçen bir aracın havaya açtığı ateşin isabet etmesi sonucunda 26 yaşındaki C.T. vurularak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Kavga sonrası harekete geçen ekipler, bıçaklı yaralamaya ilişkin N.A., F.A., Y.A. ve B.A. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahla ateş açarak bölgeden ayrılan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.