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Alman vekiller Afgan göçü için Türkiye'de

Alman vekiller Afgan göçü için Türkiye'de

Afgan mülteci krizi Almanya’nın da gündeminde. Göçmen krizi için Türkiye'ye görüşmeye geldiler.

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Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilleri, yeniden gündeme gelen Afgan mülteci krizine karşı atılabilecek adımları incelemek üzere Türkiye’ye geldi. Sputnik’in sorularını yanıtlayan milletvekilleri, Türkiye’nin sınıra duvar örme çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte gündeme yeniden gelen Afgan mülteci krizi Almanya’nın da gündeminde bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda düzensiz göçmenin yeniden sınırlarına yığılacağından endişe duyuyor. Alman Federal Meclisi milletvekilleri Beatrix von Storch, Siegbert Droese ve Paul V. Podolay de Afgan göçü hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

“Almanya için Alternatif” adlı sağ görüşlü bir partinin milletvekilleri, Ankara ziyaretinin ardından bugün ve yarın İran sınırındaki Van’a giderek siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. Grup adına Sputnik’in sorularını yanıtlayan Beatrix von Storch, mülteci krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Sınır güvenliği konusunda küresel bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz’

Aynı zamanda Almanya için Alternatif Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısıolan Beatrix von Storch, “Türkiye’deki mülteci durumunu biliyoruz. Burada 4,5 milyona yakın mülteci var. Bunlar birçoğunu Suriye’den gelenler oluşturuyor. Özellikle Afganistan’dan gelen göç dalgasından da endişeliyiz” dedi.

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