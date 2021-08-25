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Sakarya'da yayladaki pankartı görenler şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yayladaki pankartı görenler şaştı kaldı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasında pikniğe gelerek çevreyi kirleten vatandaşlar yayla girişine asılan yazı ile uyarıldı.

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Sapanca Soğucak Yaylası Koruma Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, çevreyi kirleten vatandaşlar için yayla girişine uyarı pankartı astı. Yayla girişine asılan pankartta, ‘Soğucak Yaylamızda hayvanlar gibi davranınız, onlar doğayı daha az kirletiyorlar’ yazısı dikkat çekti. Dernek üyeleri, astıkları pankart sonrasında ise çevreye atılan çöpleri topladılar.

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