BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 9,85
ALTIN 483,87
HABER /  SPOR

Lille, Zeki Çelik için istediği rakamı açıkladı

Lille, Zeki Çelik için istediği rakamı açıkladı

Fiorentina, Zeki Çelik ile Lille ile görüşmelerini sürdürüyor. 8 milyon euroluk ilk teklife 12 milyon euroluk cevap geldi.

Abone ol

Fiorentina, Lille'de forma giyen Milli sağ bek Zeki Çelik için ilk teklifini sundu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fiorentina, Pol Lirola'yı Marsilya'ya sattıktan ve Davide Zappacosta'yı da Atalanta'ya kaptırdıktan sonra rotasını Zeki Çelik'e çevirdi. Lille'e 8 milyon euro teklif yapan Fiorentina, 12 milyon euro cevabını aldı.

Zeki olmazsa Odriozola 
Lille eğer 12 milyon euroluk isteğinden vazgeçmezse Fiorentina rotasını, Real Madrid'den Alvaro Odriozola'ye çevirecek. Real Madrid, Odriozola'yı maaşının tamamını karşılanması şartıyla kiralık vermeye hazır olduğunu iletti.

2018 yazında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis ve yüzde 15 sonrası satıştan pay opsiyonuyla Lille'e transfer olan Zeki Çelik, Fransız kulübünde oynadığı 105 maçta 5 gol atıp 11 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Ceyhan Aşık Veysel'i örnek gösterip tepki gösterdi
Mehmet Ceyhan Aşık Veysel'i örnek gösterip tepki gösterdi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...
İstanbul'da bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi! Olayın sebebi...
Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kastamonu'da afet bölgesinde salgın hastalık arttı! Yasak kararı geldi
Kastamonu'da afet bölgesinde salgın hastalık arttı! Yasak kararı geldi
Denizlispor, Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari'yi transfer etti
Denizlispor, Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari'yi transfer etti
Erzurum'da evine giremedi sabırsızlığı sonu oldu! Meğer 4 gün önce...
Erzurum'da evine giremedi sabırsızlığı sonu oldu! Meğer 4 gün önce...
İsrail'de gidişat kötü! Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrail'de gidişat kötü! Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bayrampaşa'da lunaparkta 12 yaşındaki kız çocuğunu Afgan uyruklu taciz etti iddiası
Bayrampaşa'da lunaparkta 12 yaşındaki kız çocuğunu Afgan uyruklu taciz etti iddiası
Aksaray'da covid-19 aşısı olmadı! 'Çok pişmanım' deyip seslendi: Benim çektiğimi çekmesin
Aksaray'da covid-19 aşısı olmadı! 'Çok pişmanım' deyip seslendi: Benim çektiğimi çekmesin